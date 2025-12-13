Venezia-Monza, due decadute per un posto in Paradiso

Piatto ricco, mi ci ficco.

Lo direbbero i più golosi, ma lo direbbero anche i più veri appassionati di Serie BKT, i quali potranno godere di un appetosissimo Venezia-Monza in quella che sarà la 16^ giornata del campionato cadetto.

Entrambe le squadre sono reduci da una scottante retrocessione ed entrambe hanno tutta la voglia di un'immediata risalita in quello che è il palcoscenico che più si addice loro: la Serie A. Sono tra le "big" del torneo, quindi c'è d aspettarsi gioco-forza una partita di alto livello.

I precedenti tra le compagini sono in totale 16 ed arridono ai veneti, avanti per 6-4, con 6 pareggi a farne da contorno. L'anno scorso i due team si sono affrontati nella massima serie: 2-2 in Brianza; 1-0 in laguna. Dando un'occhiata ai numeri, si evince che si scontreranno il secondo miglior attacco (quello veneziano con 26 gol all'attivo) contro la miglior difesa (solamente 10 le reti subite dai monzesi): sarà inevitabilmente una gara equilibrata, ma non per le quote, che danno favoriti gli arancioneroverdi. Due, infine, gli ex dell'incontro in campo (uno per parte): Nicolas Galazzi e Saad El Haddad. Uno ulteriore siederà in panchina: Giovanni Stroppa, uno degli allenatori più amati da parte dei tifosi biancorossi, portati in Paradiso dopo il coronamento di quel sogno chiamato Serie A ed ottenuto dopo la vittoria della finale playoff in quel di Pisa.

L'arbitro della partita sarà il Sig. Simone Galipò della sezione A.I.A. di Firenze, coadiuvato da Alessandro Cipressa di Lecce e da Marco Emmanuele di Pisa. Il Quarto Ufficiale designato è il Sig. Carlo Esposito della sezione di Napoli, mentre in sala VAR sarà presente Luca Maria Di Paolo di Merano, assistito dall'AVAR Marco Monaldi di Macerata.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Dopo 3 vittorie confortanti in campionato, la squadra di Giovanni Stroppa ha subito prima lo stop in Coppa Italia contro l'Inter (5-1) e poi un pareggio contro l'Avellino in esterna. Al momento i veneziani stazionano al 5° posto con 26 punti all'attivo.

COME ARRIVA IL MONZA - Dopo un filotto di ben 7 vittorie consecutive, le quali sono valse il record in casa brianzola, i biancorossi di Paolo Bianco hanno arrestato notevolmente la propria corsa, incappano in due pareggi di fila (Juve Stabia prima e Sudtirol in casa poi) che hanno fatto storcere un poì il naso ai tifosi, specie per la prima piazza ora in coabitazione. I punti sono, invece, 31.