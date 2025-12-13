Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Venezia-Monza, due decadute per un posto in Paradiso

Venezia-Monza, due decadute per un posto in ParadisoTUTTO mercato WEB
Stadio 'P. Penzo' di Venezia
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 06:29Serie B
Roberto Della Corna

Piatto ricco, mi ci ficco.

Lo direbbero i più golosi, ma lo direbbero anche i più veri appassionati di Serie BKT, i quali potranno godere di un appetosissimo Venezia-Monza in quella che sarà la 16^ giornata del campionato cadetto.

Entrambe le squadre sono reduci da una scottante retrocessione ed entrambe hanno tutta la voglia di un'immediata risalita in quello che è il palcoscenico che più si addice loro: la Serie A. Sono tra le "big" del torneo, quindi c'è d aspettarsi gioco-forza una partita di alto livello.

I precedenti tra le compagini sono in totale 16 ed arridono ai veneti, avanti per 6-4, con 6 pareggi a farne da contorno. L'anno scorso i due team si sono affrontati nella massima serie: 2-2 in Brianza; 1-0 in laguna. Dando un'occhiata ai numeri, si evince che si scontreranno il secondo miglior attacco (quello veneziano con 26 gol all'attivo) contro la miglior difesa (solamente 10 le reti subite dai monzesi): sarà inevitabilmente una gara equilibrata, ma non per le quote, che danno favoriti gli arancioneroverdi. Due, infine, gli ex dell'incontro in campo (uno per parte): Nicolas Galazzi e Saad El Haddad. Uno ulteriore siederà in panchina: Giovanni Stroppa, uno degli allenatori più amati da parte dei tifosi biancorossi, portati in Paradiso dopo il coronamento di quel sogno chiamato Serie A ed ottenuto dopo la vittoria della finale playoff in quel di Pisa.

L'arbitro della partita sarà il Sig. Simone Galipò della sezione A.I.A. di Firenze, coadiuvato da Alessandro Cipressa di Lecce e da Marco Emmanuele di Pisa. Il Quarto Ufficiale designato è il Sig. Carlo Esposito della sezione di Napoli, mentre in sala VAR sarà presente Luca Maria Di Paolo di Merano, assistito dall'AVAR Marco Monaldi di Macerata.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Dopo 3 vittorie confortanti in campionato, la squadra di Giovanni Stroppa ha subito prima lo stop in Coppa Italia contro l'Inter (5-1) e poi un pareggio contro l'Avellino in esterna. Al momento i veneziani stazionano al 5° posto con 26 punti all'attivo.

COME ARRIVA IL MONZA - Dopo un filotto di ben 7 vittorie consecutive, le quali sono valse il record in casa brianzola, i biancorossi di Paolo Bianco hanno arrestato notevolmente la propria corsa, incappano in due pareggi di fila (Juve Stabia prima e Sudtirol in casa poi) che hanno fatto storcere un poì il naso ai tifosi, specie per la prima piazza ora in coabitazione. I punti sono, invece, 31.

Articoli correlati
Serie B, 16ª giornata: nuovo tonfo Sampdoria. Il Palermo porta a casa i tre punti... Serie B, 16ª giornata: nuovo tonfo Sampdoria. Il Palermo porta a casa i tre punti
Inter, nessuno smacco al Milan per Maignan: chi sono i 4 obiettivi per la porta nerazzurra... Inter, nessuno smacco al Milan per Maignan: chi sono i 4 obiettivi per la porta nerazzurra
Venezia-Monza, i convocati di Bianco: torna dalla squalifica Birindelli. Disponibile... Venezia-Monza, i convocati di Bianco: torna dalla squalifica Birindelli. Disponibile anche Ravanelli
Altre notizie Serie B
Serie B, Cesena-Mantova: Mignani per la continuità, Possanzini per invertire il trend... Serie B, Cesena-Mantova: Mignani per la continuità, Possanzini per invertire il trend
Venezia-Monza, due decadute per un posto in Paradiso Venezia-Monza, due decadute per un posto in Paradiso
Serie B, Sudtirol-Bari: è già tempo di uno scontro salvezza Serie B, Sudtirol-Bari: è già tempo di uno scontro salvezza
Serie B, Spezia-Modena: Donadoni intenzionato a proseguire la striscia di vittorie... Serie B, Spezia-Modena: Donadoni intenzionato a proseguire la striscia di vittorie consecutive
Serie B, Reggiana-Padova: granata per avvicinare i play-off, ospiti per la seconda... Serie B, Reggiana-Padova: granata per avvicinare i play-off, ospiti per la seconda gioia consecutiva in trasferta
Serie B, Juve Stabia - Empoli: azzurri pronti ad espugnare il fortino del Menti Serie B, Juve Stabia - Empoli: azzurri pronti ad espugnare il fortino del Menti
Palermo, Bereszynski: "Bene i tre punti con la Samp. Ma la prossima sfida è la più... Palermo, Bereszynski: "Bene i tre punti con la Samp. Ma la prossima sfida è la più importante"
Sampdoria, Henderson: "Archiviamo subito la sfida col Palermo. A Padova per dare... Sampdoria, Henderson: "Archiviamo subito la sfida col Palermo. A Padova per dare il 100%"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
2 Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 dicembre
4 David Hancko, lasciato fuori dall'hotel dell'Al Nassr. E deve giocare 20 anni all'Atletico
5 Tether allo scoperto: "Vogliamo comprare la Juve". Il CEO promette 1 miliardo di investimenti
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dalla conferma di Ferguson alla panchina di Lang, i probabili undici del 15° turno di Serie A
Immagine top news n.1 Tether allo scoperto: "Vogliamo comprare la Juve". Il CEO promette 1 miliardo di investimenti
Immagine top news n.2 Serie A, deadline per Milan-Como a Perth. E i rossoneri chiedono calmieramento biglietti
Immagine top news n.3 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Lautaro-Thuram confermati
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Lecce si porta a +6 sulla zona retrocessione, Pisa terzultimo
Immagine top news n.5 Tether avanza, Exor smentisce: intanto dal 2019 Elkann ha versato 638 milioni nelle casse juventine
Immagine top news n.6 Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club"
Immagine top news n.7 Ultimatum alla FIFA, la Serie A pronta a forzare la mano: tutto su Milan-Como
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti" Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.2 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, nel momento decisivo c'è Štulić. La classifica ora sorride
Immagine news Serie A n.2 La Cremonese vuole fare uno step in avanti sul mercato: tutto sugli obiettivi di gennaio
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Frattesi è un obiettivo. Ma l'intenzione è quella di rimanere all'Inter
Immagine news Serie A n.4 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.5 Roma, ascolta Gasp: il mercato di gennaio è un’occasione, vietato fermarsi
Immagine news Serie A n.6 Qualcuno sa cosa pensa Allegri di Milan-Como a Perth? Beh, ovviamente...
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, sirene dalla Germania per Obaretin: ci pensa il Borussia Monchengladbach
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Cesena-Mantova: Mignani per la continuità, Possanzini per invertire il trend
Immagine news Serie B n.3 Venezia-Monza, due decadute per un posto in Paradiso
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sudtirol-Bari: è già tempo di uno scontro salvezza
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Spezia-Modena: Donadoni intenzionato a proseguire la striscia di vittorie consecutive
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Reggiana-Padova: granata per avvicinare i play-off, ospiti per la seconda gioia consecutiva in trasferta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Birindelli: "Tenuto botta contro la Juve Next Gen. Siamo in un trend di crescita"
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, Brambilla: "Il pareggio con la Pianese ci lascia l'amaro in bocca"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 18ª giornata: non si fanno male Juventus NG e Pianese. Posta in palio divisa
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 18ª giornata: dopo i primi 45', ferme sullo 0-0 Juventus NG e Pianese
Immagine news Serie C n.5 Cesena-Mantova, i convocati di Possanzini: torna Bragantini. Ma si ferma Majer
Immagine news Serie C n.6 Cuoghi: "Il Vicenza vincerà il campionato. Il Ravenna è la vera sorpresa del Girone B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Cagliari, orobici a due facce. Serve vincere per sperare nell'Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan Femminile, Bakker: "Derby con l'Inter è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Como Women in fiducia, ma noi siamo cresciute tanto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Napoli tra le più in forma del campionato. Grande rispetto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Con la Ternana vietato fare l'errore di crederla sfida già decisa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "La Fiorentina potrà lottare fino in fondo per i primi tre posti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions Cup 2026, la final four negli stadi di Arsenal e Brentford
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere