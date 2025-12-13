Serie B, Spezia-Modena: Donadoni intenzionato a proseguire la striscia di vittorie consecutive

Prosegue il campionato cadetto con la sfida tra Spezia e Modena al Picco di La Spezia. Match valevole per il sedicesimo turno, apertosi nella serata di ieri con l'anticipo blasonato tra Palermo e Sampdoria.

COME ARRIVA LO SPEZIA

Lo Spezia si presenta alla partita accompagnato dal calore di una piazza che nelle ultime settimane sembra rinata, grazie anche e soprattutto ai risultati dei liguri, trionfanti nei due derby della regione contro due competitor per la zona retrocessione: Sampdoria prima ed Entella poi. I sei punti hanno permesso alla squadra di Roberto Donadoni non solo di tornare al successo a distanza di un mese, bensì di uscire dai bassifondi piazzandosi nei playout al momento. Nella trasferta di Chiavari era uscito anzitempo Aurelio, che quest'oggi non sarà della partita. L'allenatore dovrà, dunque, fare a meno di un giocatore che sotto la sua gestione era sempre partito dall'inizio.

COME ARRIVA IL MODENA

Percorso inverso, invece, per i canarini, i quali si presentano alla sfida provenienti da due sconfitte che ne hanno rallentato la volata. Il Modena fino a qualche settimana vedeva tutti dall'alto verso il basso e quest'oggi è intenzionata a tornare a un successo che manca da ben quattro partite. I precedenti di Sottil contro la formazione ligure sono di gran lunga positivi (3 successi e un pareggio), seppur il Picco per gli emiliani sia una trasferta complicata, siccome la vittoria manca dal 2006. Sfida speciale per gli ex, Andrea Catellani e Leandro Chichizola: il primo da buon dirigente sportivo siederà sugli sgabelli in tribuna, l'altro difenderà i pali, questa volta però della formazione ospite.