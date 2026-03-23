Buffon in tribuna a Piancastagnaio per vedere il figlio Louis Thomas
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Ospite d'eccezione sulle tribune dello stadio Comunale di Piancastagnaio sabato scorso.
Stando a quanto riferisce il Corriere di Arezzo, Gianluigi Buffon ha seguito dal vivo il match tra Pianese e Pontedera, conclusosi 2-2, con in campo anche il figlio Louis Thomas, entrato nella ripresa al posto di Philip Yeboah.
L'ex portiere della Nazionale ha tentato di non farsi notare, ricorrendo a un cappellino, ma è stato ugualmente riconosciuto dai tifosi presenti allo stadio.
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