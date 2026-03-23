Tacchinardi non dà alibi alla Juventus: "Col Sassuolo era da vincere, c''erano tutti i presupposti"

Il pareggio contro il Sassuolo continua a far discutere in casa Juventus, soprattutto per le conseguenze nella corsa al quarto posto. A commentare il momento dei bianconeri è stato Alessio Tacchinardi, che a Mediaset ha analizzato la prestazione della squadra soffermandosi sugli errori commessi e sul peso di due punti lasciati per strada in una fase decisiva della stagione.

L’ex centrocampista non ha cercato attenuanti: “La Juventus ha sbagliato molto e contro il Sassuolo ha commesso un errore grave. Non c’erano alibi, perché la squadra arrivava da due settimane di lavoro senza impegni infrasettimanali. Proprio per questo, contro un avversario in difficoltà, era una partita da vincere”.

Tacchinardi ha sottolineato come il risultato abbia avuto effetti immediati sulla classifica: “Dopo essere rimasta in corsa con la rimonta contro la Roma, perdere altri punti così fa male. È un’occasione sprecata che pesa tantissimo, soprattutto perché le rivali non stanno mollando”. Il riferimento è alla lotta per la Champions, sempre più serrata: “Il campionato resta aperto, ma questo pareggio è molto pesante. Il Como è andato a più tre e la Roma ha agganciato la Juventus. Quando arrivi a questo punto della stagione, errori del genere rischiano di diventare decisivi”.