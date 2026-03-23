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Italia, Bastoni vede i playoff. Tegola Lecce, tensioni Roma: le top news delle 22

Italia, Bastoni vede i playoff. Tegola Lecce, tensioni Roma: le top news delle 22TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:00Serie A
Pierpaolo Matrone

La serata porta segnali incoraggianti per la Nazionale italiana, impegnata nella preparazione della sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord. A Coverciano Alessandro Bastoni ha svolto lavoro differenziato insieme a un preparatore atletico e, al termine della seduta, ha fatto sapere che il dolore alla caviglia è gestibile. Il difensore resta in dubbio, ma cresce l’ottimismo. Il ct Gennaro Gattuso, già in conferenza stampa, aveva spiegato: "Bastoni sta lavorando per recuperare, lo ringraziamo per la disponibilità. Scamacca ha un problema all’adduttore, Tonali verrà valutato, Mancini ha solo un affaticamento".

Nel pomeriggio si è registrato anche un momento di tensione fuori dal centro tecnico federale, dove un gruppo di tifosi organizzati ha esposto uno striscione e chiesto di parlare con il ct. Il confronto non c’è stato, con Gianluigi Buffon che ha dialogato con i presenti prima che la situazione tornasse alla normalità.

Clima meno sereno in casa Roma, dove secondo indiscrezioni il rapporto tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri si sarebbe raffreddato nelle ultime settimane. Alla base delle frizioni ci sarebbero divergenze sul mercato e sulla gestione della rosa, con il futuro del tecnico che dipenderà dal finale di stagione.

Brutte notizie invece per il Lecce, che perde Medon Berisha fino al termine del campionato. Gli esami hanno evidenziato una lesione al retto femorale destro e il giocatore sarà valutato da uno specialista all’estero, con la stagione ormai compromessa.

Chi invece guarda con fiducia al futuro è l’Udinese. Dopo la vittoria contro il Genoa, il dirigente Gian Luca Nani ha parlato di salvezza ormai acquisita e ha blindato Keinan Davis: "È un giocatore straordinario, vogliamo costruire il futuro partendo da lui".

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