Alla Fiorentina la Viareggio Cup, Capparella: "Mi auguro che arrivino tutti in Prima squadra"

Marco Capparella, allenatore dell'Under 18 della Fiorentina che ha appena vinto il Viareggio Cup, ha commentato il trionfo viola che mancava da ben 34 anni. Ecco le sue dichiarazioni, riprese da Firenzeviola.it:

"Sono strafelice per i ragazzi. Sarei stato più contento se l'avessimo vinto l'anno scorso, col Presidente Rocco Commisso in vita. Ci è anche venuto a vedere lo scorso anno. Oggi non c'era ma era comunque con noi".

Il tecnico ha poi proseguito:

"Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi ho visto tanta stanchezza. E alla fine, quando loro sembravano andare più forte di noi, hanno tirato fuori un'energia non so dove. Siamo stracontenti di aver portato questa coppa a Firenze dopo tanto tempo. Che sia la prima di tante, me lo auguro perché Rocco ha formato una famiglia importante".

Sui giocatori

Ci ha dato una grande mano anche qualche Under-17 e alcuni della Primavera. Faccio i complimenti a tutti, alcuni ragazzi hanno accettato di rimanere fuori vedendo alcuni giocatori più piccoli in campo. Questa vittoria è di tutti, della famiglia Fiorentina. Mi auguro arrivino tutti in prima squadra, poi rimane ancora tutto molto complicato. Su Federico Croci dico che sono contentissimo per lui. Gli dico sempre che si deve divertire e star sereno, coi piedi per terra. Deve migliorare ancora tante situazioni, qualche lacuna che hanno tutti, perfezionarsi a livello tecnico, poi può diventare un giocatore di alto livello. Quest'anno è stato un torneo molto più fisico, abbiamo incontrato squadre più preparate di noi a livello atletico".