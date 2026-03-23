Trapani, Antonini in lacrime dopo il gol-salvezza: "Torto senza precedenti, non mollerò"

Il Trapani di Salvatore Aronica torna alla vittoria e lo fa nel modo più rocambolesco possibile. I granata battono il Potenza 2-1 grazie al gol di Winkelmann in pieno recupero, interrompendo una striscia negativa di quattro gare senza successi. Tre punti pesantissimi per le ambizioni salvezza del club siciliano, strappati all'ultimo respiro in una gara che sembrava mettersi nel verso sbagliato.

A fine partita il presidente Valerio Antonini non ha nascosto l'emozione, toccando anche i temi extracalcistici che stanno caratterizzando il momento del club:

"Per distacco, questa è la partita più emozionante da quando sono a Trapani. Improvvisamente la gara stava andando nella direzione opposta a quella che speravamo, poi questo gol in pieno recupero è stato una liberazione. Accorcia la classifica in maniera importante e fa capire che la squadra ci crede e ci crederà fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata. Questa vittoria è per i trapanesi che erano allo stadio a supportare la squadra; agli altri non mi sento di dedicarla.

Questa vittoria ci voleva per entrare in una settimana che si appresta a essere decisiva. Stiamo aspettando che si muova la giustizia per riportare serenità sia al Trapani Calcio che ai Trapani Shark. Spero che il Tribunale Federale si dimostri nella forma più seria possibile e che arrivi una sentenza a noi favorevole.

Mi è stato fatto un torto senza precedenti e mi dispiace molto che una parte della città abbia preso le distanze e mi abbia attaccato. Ma se pensavano che io mollassi, come fatto da molti altri prima di me qui a Trapani, non avevano capito nulla. Io sono una persona seria e perbene, ho investito decine di milioni di euro in questa città; quello che è mio mi dovrà essere restituito e la mia dignità rimessa in piedi. Non mollerò fino all'ultimo secondo.

La squadra sta facendo un lavoro straordinario, conquistando sul campo 47 punti strameritati. Vedere squadre che hanno investito un terzo di noi lottare per la salvezza solo perché siamo stati penalizzati è assurdo. Ho sentito dirigenti avversari vantarsi perché investono meno e fanno risultato, ma vorrei vedere come farebbero a salvarsi se togliessero 20 punti anche a loro.

Ho detto ai ragazzi di non mollare un centimetro. Dobbiamo salvare il Trapani Calcio a tutti i costi. Chi ha visto la gara ha visto quanto i giocatori ci tenessero e come hanno esultato nel finale: questo dimostra che siamo tutti allineati verso l'obiettivo.

Sto cercando una data logica per una conferenza stampa che rimarrà nella storia di questa città. Tirerò fuori tutti i 'sassolini' dalle scarpe, dallo sport alla politica. Tutto quello che è successo nell'ultimo anno sarà chiarito. Voglio ringraziare chi non c'è più nel club, perché evidentemente ci siamo liberati di zavorre che portavano solo negatività. Saluto invece con affetto Paolo Cericola: è tornato a Roma perché il clima di odio che si è creato non lo faceva stare tranquillo, ma il suo lavoro è stato eccezionale. In tanti mi hanno visto piangere, l'emozione al gol è stata incredibile. Queste lacrime sono il frutto di una situazione difficilissima che solo un uomo con grande coraggio poteva reggere. Ringrazio chi ci supporta con affetto sincero, ma ringrazio anche chi ci tifa contro: per me rappresentano la medicina ideale per andare avanti con ancora più voglia".