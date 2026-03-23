Reggiana, chi è Bisoli: 500 panchine, quattro promozioni e una grande esperienza in B

Pierpaolo Bisoli è il nuovo allenatore della Reggiana. Il tecnico di Porretta Terme, 59 anni, raccoglie l'eredità di Lorenzo Rubinacci con il compito di traghettare i granata verso la salvezza nelle ultime 6 giornate di Serie B: un finale di stagione ad alto rischio che la società emiliana ha deciso di affidare a uno degli allenatori più navigati della cadetteria, con oltre 500 panchine tra i professionisti e una carriera costruita proprio nella capacità di gestire momenti delicati. Per Bisoli si tratta di un ritorno nel calcio emiliano, territorio a lui familiare dopo le stagioni al Modena e le origini bolognesi, con la missione più importante della sua storia recente tutta da scrivere.

PIERPAOLO BISOLI, LA BIO

Pierpaolo Bisoli, nato a Porretta Terme (Bologna) il 20 novembre 1966, è uno degli allenatori italiani con la maggiore esperienza tra Serie A, B e cadetteria. Da calciatore ha ricoperto il ruolo di centrocampista, militando tra le altre in Cagliari, con cui ha disputato la Coppa UEFA 1993/94, Empoli, Perugia e Brescia.

La carriera in panchina inizia nel 2002/03 al Porretta, per poi proseguire come vice di Dino Zoff alla Fiorentina nel 2004/05. Il salto di qualità arriva con il Cesena: tra il 2008 e il 2010 compie una doppia promozione consecutiva, dalla Lega Pro alla Serie B e poi in Serie A, che lo consacra a livello nazionale. Seguono le esperienze al Cagliari e al Bologna in massima serie, entrambe brevi, poi un lungo percorso in cadetteria con Perugia, Vicenza, Padova, Cremonese, Cosenza, Südtirol, Modena e Brescia.

Nelle ultime due stagioni ha guidato il Modena per 18 partite nel 2023/24, centrandone la salvezza, e il Brescia per 7 gare nella prima parte del 2024/25, prima dell'esonero. Conta in carriera quattro promozioni complessive. Vanta oltre 500 panchine tra i professionisti.