Serie B, Sampdoria-Reggiana: blucerchiati alla ricerca di una vittoria cruciale

La Serie B torna in campo oggi, in occasione della 18ª giornata, con l’anticipo tra Modena e Monza. Domani, sabato 27 dicembre, si giocheranno le altre nove partite del turno e Sampdoria e Reggiana si affronteranno allo stadio Luigi Ferraris di Genova, fischio d’inizio fissato alle ore 15:00.

I blucerchiati stanno vivendo un’altra annata molto complicata, dopo la salvezza raggiunta in extremis nel finale della scorsa stagione. Sotto la guida di Angelo Gregucci, subentrato a Massimo Donati nel mese di ottobre, la Sampdoria ha raccolto fin qui 14 punti in 17 partite ed è ad appena una lunghezza dall’ultimo posto occupato dal Pescara. Dall’altra parte arriva la Reggiana di Davide Dionigi, attualmente 12ª in classifica con 20 punti e protagonista di un buon avvio di campionato, con un rallentamento nelle ultime settimane: nelle precedenti sette partite giocate, i Granata hanno portato a casa solo cinque punti e lo scorso sabato hanno perso 2-1 all’Adriatico contro il Pescara fanalino di coda.

I precedenti tra le due compagini si dividono tra Serie A negli anni '60 e '90 e Serie B nel recentissimo passato. La scorsa stagione, al Ferraris, sono stati i Granata a portare a casa i 3 punti grazie alla rete di Antonio Vergara, attuale giocatore del Napoli.

L’arbitro del match sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. I suoi assistenti sono Niedda e Biffi, il IV ufficiale designato è Calzavara. Al VAR pronta la coppia Nasca-Mazzoleni.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - In attesa della finestra di calciomercato invernale, Gregucci e Foti non dovrebbero stravolgere la formazione vista in campo contro il Padova: Ghidotti in porta, conferme per Hadzikadunic, Abildgaard e Venuti nel terzetto difensivo. A centrocampo sono in pole Henderson, Francesco Conti e Barak, con Ioannou e Depaoli sugli esterni. In attacco la certezza Coda, al suo fianco Pafundi o Cherubini, con il primo in vantaggio.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Non ci sarà Dionigi sulla panchina dei Granata, espulso nel corso del match della scorsa settimana contro il Pescara. Al suo posto ci sarà il suo vice, Lorenzo Sibilano. 3-4-2-1 in vista per la ‘Regia’ con Motta tra i pali, Rozzio, Papetti e Magnani sono i favoriti per la titolarità in difesa. Sulle corsie laterali torna Marras a destra, Bozzolan pronto dall’altra parte. In mediana spazio a un altro rientrante, Charlys, al suo fianco ci sarà Reinhart. In avanti, Tavsan e Portanova dovrebbero agire a supporto di Novakovich.