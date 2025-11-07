Serie B, Spezia-Bari: esordio sulla panchina ligure per Roberto Donadoni

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 20

Si apre questa sera una nuova giornata del campionato di serie B e la partita è di quelle da seguire con grande interesse. Da un lato lo Spezia, reduce dal cambio di guida tecnica con il passaggio da D'Angelo a Donadoni, dall'altro un Bari vittorioso col Cesena ma in difficoltà lontano dalle mura amiche e chiamato a riconquistare una tifoseria che si sta progressivamente allontanando dagli spalti. Dirigerà l'incontro il signor Andrea Calzavara di Varese, con l'esperto Mazzoleni al VAR.

COME ARRIVA LO SPEZIA

Giorni difficili per la formazione bianconera, con D'Angelo che saluta dopo aver garantito una salvezza quasi miracolosa e una finale playoff. Arriva Donadoni, fermo da diversi anni e animato da una grande voglia di riscatto. "Non ho mai pensato che la mia carriera di allenatore fosse finita, volevo una sfida affascinante e sono molto contento di essere qui" ha detto nel corso della conferenza stampa di presentazione. La sosta servirà a lavorare dal punto di vista tattico, proprio per questo è difficile immaginare stravolgimenti già nella gara d'esordio al netto di assenze pesantissime soprattutto a centrocampo. Il nuovo tecnico infatti, dovrà fare a meno di Salvatore Esposito, Bandinelli, Zurkowski, Comotto e Onofri, mentre spera di recuperare almeno Beruatto, Cistana e Artistico che però non sono al top e, al massimo, partiranno dalla panchina. In avanti scalpita Vlahovic, in ballottaggio con Di Serio per affiancare Lapadula. Chi in porta tra Sarr- favorito e Mascardi?

COME ARRIVA IL BARI

Nessuna conferenza stampa da parte del tecnico Fabio Caserta, la squadra già IERI mattina è partita alla volta della Liguria, ma son comunque stati resi noti i convocati, che vedono l'assenza di capitan Vicari e di Darboe, alle prese con una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Il trainer biancorosso, che ha blindato la sua posizione in panchina battendo in casa Mantova e Cesena, spera di fare il colpaccio in campo esterno e non cambierà molto rispetto alla formazione che ha vinto al San Nicola contro l'ex Mignani. Attacco "pesante" composto da Moncini e Gytkjær, con Castrovilli libero di svariare su tutto il fronte offensivo. Il grande ex Maggiore ancora in panchina, al suo posto Verreth. In difesa tocca a Meroni, con Pucino e Nikolaou a completare il terzetto.