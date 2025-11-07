Heggem si è preso il centro del Bologna. Come nasce il colpo più sottovalutato di Sartori

Non tutti probabilmente si sono accorti del suo arrivo, ma per chi ha seguito il Bologna in questa stagione è stato impossibile non realizzare del rapido inserimento nelle gerarchie della difesa operato da Torbjorn Heggem. Uno dei due acquisti estivi deputati a non far rimpiangere la ricca cessione di Beukema, planato al Napoli di Conte in cambio di oltre 30 milioni di euro, grazie all'esperienza maggiore rispetto al giovane Vitik il norvegese ha saputo inserirsi più rapidamente. E ora Italiano fatica a farne a meno.

In molti neanche l'hanno 'visto arrivare', Heggem. Costato poco più di 7 milioni di euro, il Bologna è andato a pescarlo in seconda serie inglese, dal West Bromwich Albion. In pochi, probabilmente, avrebbero anche soltanto immaginato di poter attingere da un bacino del genere. Vietato stupirsi, però: è parte del modus operandi di Sartori andare a completare acquisti dove nessuno pensa che ci sia qualcosa di buono. E con Heggem potrebbe arrivare l'ennesima riprova di quanto sia importante una rete di scouting di livello, nelle dinamiche di un calciomercato mondiale sempre più inflazionato.

Anche nella sfida tutta in salsa norvegese contro il Brann, la prova di Heggem è stata all'altezza. Più che sufficiente, da 6,5 nelle pagelle di TMW: "Avrà sentito odore di casa, visto che è norvegese come il Brann. Di certo c'è che mette in cascina l'ennesima buona prestazione stagionale".