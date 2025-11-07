L'insostituibile Saelemaekers scelto da Allegri. Ora va verso il rinnovo per 4 anni

Massimiliano Allegri vuole puntare forte su Alexis Saelemaekers. Lo ha detto sin dall'inizio e lo ha fatto capire investendolo di ruolo di insostituibile. Dieci partite giocate su dieci, un gol e un assist, ma soprattutto la possibilità di giocare in diverse posizioni. Quasi come ci fosse prima lui di tutti. Con una maturità differente rispetto agli anni passati, quando è stato ceduto in prestito a Bologna e Roma. In entrambe le stagioni ha fatto molto bene, ma le richieste sono state giudicate troppo alte.

A confermare che il tecnico sia stato fondamentale nella sua permanenza ci ha pensato lo stesso belga. "Quando è finita la stagione scorsa abbiamo saputo che Allegri era il nuovo mister, lui mi ha chiamato e mi ha detto che la sua intenzione era di tenermi in questo gruppo. Vedendo un allenatore così, per me era chiara la decisione di stare qua con lui: avere la fiducia di un allenatore come Allegri è una cosa bella e gli ho subito detto che ero a disposizione".

Ora, appunto, ci potrebbe essere il rinnovo. Forbice di circa un milione di euro che è destinata a restringersi nelle prossime settimane, con i contatti che andranno avanti e sarà possibile una quadratura per un prolungamento di quattro anni a 3,5 milioni di euro.