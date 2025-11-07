Serie B, conferenze stampa e convocati: le ultime da tutti i campi prima della 12ª giornata
La dodicesima giornata di Serie B si avvicina e Tuttomercatoweb.com ha scelto di raccogliere in un unico spazio tutte le dichiarazioni degli allenatori e le liste dei convocati ufficiali delle squadre pronte a scendere in campo nelle gare di domani. Di seguito, i link diretti a ogni club per leggere le parole della vigilia e le ultime notizie in tempo reale.
SERIE B, 12ª GIORNATA
Spezia-Bari, venerdì 7 novembre ore 20:30
Spezia
Roberto Donadoni, le parole della vigilia! - Clicca qui!
I convocati dello Spezia! - Clicca qui!
Bari
Fabio Caserta, le parole della viglia! - Clicca qui!
I convocati del Bari!
Il resto del programma:
Sabato 8 novembre
Ore 15:00 - Empoli-Catanzaro
Ore 15:00 - Frosinone-Modena
Ore 15:00 - Mantova-Padova
Ore 15:00 - Reggiana-Virtus Entella
Ore 15:00 - Sudtirol-Carrarese
Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
CLASSIFICA
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Padova 14
Virtus Entella 13
Bari 12*
Südtirol 11
Empoli 11
Pescara 8
Mantova 8
Spezia 7
Sampdoria 7
*una partita in meno
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.