Cagliari, testa al Como senza distrazioni di mercato: Pisacane vuole gol e riscatto

Giorno di pre gara in casa Cagliari, con la formazione rossoblù che domani sarà chiamata all'impegnativo esame di Como, dove affronterà la formazione di mister Cesc Fabregas, che si sta nuovamente confermando come una delle rivelazioni della Serie A: formazione in costante crescita, quella lariana, ma a questo non può pensare la truppa sarda, che deve anche riscattarsi dal ko di lunedì patito per mano della Lazio, che si è imposta 2-0. Mister Fabio Pisacane, che gode della piena fiducia della società, ha sicuramente le armi giuste, e nel corso della conferenza odierna farà il punto della situazione.

Anche se ovviamente non si parlerà di calciomercato, con la sessione invernale ancora abbastanza lontana. Prima sirene, però, su Elia Caprile, che come avevamo anticipato è finito nel mirino dell'Inter: il Cagliari, però, lo ritiene a oggi un punto fermo, tanto che la stima del suo cartellino si aggira intorno ai 35 milioni. Ovviamente, è indubbio che sia una potenziale plusvalenza - occorre ricordare che il club lo ha strappato al Napoli a 8 milioni in estate esercitando il diritto di riscatto - ma la sensazione è che ogni discorso sarà affrontato poi in estate, anche in base alle ambizioni del giocatore; a ogni modo, difficile scendere sotto la cifra prima detta.

A ogni modo, come detto, non sarà questo un tema centrale per la giornata odierna. Ci sarà semmai da capire quelle che sono le condizioni di Ciocci, Deiola, Liteta, Rog e Pintus, che nella giornata di ieri hanno svolto lavoro personalizzato.