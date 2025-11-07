Nella crisi la Fiorentina si gode Fortini: "Un onore giocare nel club dove milito da 11 anni"

Ai microfoni ufficiali della Fiorentina, al termine della sfida persa per 2-1 contro il Mainz, ha parlato il giovane esterno Niccolò Fortini: "Purtroppo il momento non è facile. Noi proviamo sempre a dare il 100% in campo ma evidentemente non basta. C'è da continuare a lavorare, pian piano stiamo scoprendo come uscire dalla crisi".

Le occasioni per chiuderla dopo lo 0-1 non sono mancate.

"Siamo partiti forte e potevamo chiuderla, poi nel calcio può succedere di tutto. Noi continueremo a lavorare come una famiglia e sono sicuro che torneremo a sorridere assieme ai nostri tifosi".

Lei scende in campo sempre con l'atteggiamento giusto.

"Cerco di dare sempre il massimo perché per me è un onore giocare con questi compagni e con questa maglia. Gioco nella Fiorentina da quando ho otto anni e ora che ce l'ho fatta darà sempre il massimo".

Adesso c'è il Genoa...

"Domenica sarà una battaglia a tutti gli effetti, arriveremo molto duri, molto convinti, sarebbe bello riportare a casa una vittoria e tornare a sorridere prima della sosta".