Il Bologna ci prova in 10 dal 23' ma fa 0-0 col Brann: le parole dei protagonisti del match

Nel post partita di Bologna-Brann tanti protagonisti dei rossoblù hanno commentato lo 0-0 a partire da Ferguson: "Sono arrabbiato per alcuni episodi, ma anche felice per come abbiamo affrontato la partita. Un punto non basta, ma in 10 abbiamo dimostrato comunque di avere grinta. È normale che vogliamo passare il turno e fare qualcosa in più in Europa League. Domenica? Sarà una partita difficile contro una squadra molto forte, ma non vediamo l’ora di giocare di nuovo davanti alla nostra gente”.

Queste le parole di Beraredeschi: "Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in 10. Sicuramente in 11 sarebbe stata una partita diversa, ma ci abbiamo messo carattere e dobbiamo essere fieri. È stata una prestazione di orgoglio e di carattere, questo è l’importante. Adesso dobbiamo farci trovare pronti per domenica, incontriamo una delle più forti del campionato che troverà un Bologna forte e consapevole di sé”.

Anche Heggem ha detto la sua sul match: "Volevamo i tre punti ma dopo aver subito un’espulsione al 23’ la gara è diventata più difficile. Non ho rivisto l’azione quindi non posso giudicare, ma dal campo non mi era sembrato un fallo da espulsione. Abbiamo fatto una bella prestazione di squadra, nel secondo tempo abbiamo dominato, avremmo meritato i tre punti. Loro non hanno creato tanto, e da difensore è una cosa positiva. Io e Lucumi abbiamo già giocato in coppia varie gare, siamo in sintonia”.

C'è poi l'opinione di Castro: "È sempre difficile quando rimani in 10, ma abbiamo comunque fatto un grande lavoro. Siamo andati vicino alla vittoria, dimostrando di essere una squadra che ci mette sempre il cuore. Stiamo facendo un bel percorso. Il campionato? Noi pensiamo a tutte le competizioni, sappiamo che in Serie A siamo tutti vicini quindi dobbiamo pensare a fare una grande partita domenica col Napoli”.

Infine quelle di Miranda e Lucumì. "È stata una gara tosta: in dieci è difficile. Ma abbiamo fatto un grande lavoro e avremmo meritato la vittoria. Il Brann è una squadra ordinata, era difficile entrare con la palla con i cross, abbiamo creato tante occasioni da gol ma la rete non è arrivata. Abbiamo fatto una prestazione da grande gruppo, se avessimo giocato in undici il risultato sarebbe stato diverso. Ora guardiamo avanti e pensiamo al Napoli”. Parole a cui fanno eco quelle del colombiano: "Ho cercato in tutti i modi di aiutare la mia squadra. Meritavamo davvero di vincere questa partita, ci abbiamo provato, e ci riproveremo domenica col Napoli. Credo che abbiamo ancora margini di crescita e dobbiamo continuare così. L’espulsione? Penso che sarebbe stata una situazione da rivedere prima di decidere così”.