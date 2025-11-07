Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Inizia subito col botto la 5ª giornata della Serie A Women. In campo nell'anticipo di questa sera alle 20:30 la Roma, prima in classifica a punteggio pieno che va a far visita ad una Fiorentina reduce da due successi consecutivi contro Milan e Sassuolo. Domani, invece, appuntamento di spicco in casa del Milan che ospiterà la Juventus. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE A WOMAN, 5ª GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Ore 20:00 - Fiorentina-Roma
Sabato 8 novembre
Ore 12:30 - Inter-Sassuolo
Ore 14:00 - Milan-Juventus
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Ternana Women-Como Women
Ore 15:00 - Lazio-Napoli Women
Ore 20:30 - Genoa-Parma
Classifica - Roma 12, Napoli Women 7, Juventus 7, Fiorentina 7, Milan 6, ,Lazio 6, Como Women 6, Inter 5, Parma 5, Sassuolo 4, Genoa 3, Ternana Women 0
