Serie B, 12ª giornata: Bari primo ostacolo per lo Spezia di Donadoni. Il programma

Prende il via questa sera il dodicesimo turno di Serie B, con l'anticipo del 'Picco' di Spezia dove farà il suo esordio sulla panchina della formazione di casa Roberto Donadoni. Avversario di turno il Bari di Fabio Caserta, reduce da due vittorie consecutive. Domani, invece, spazio a ben sette gare, fra le quali spicca la sfida di altissima classifica tra Frosinone e Modena (ore 15) e quella tra Venezia e Sampdoria (ore 19:30). Domenica il turno si chiuderà con due posticipo. Di seguito il programma completo della giornata e la classifica del torneo cadetto:

SERIE B, 12ª GIORNATA

Venerdì 7 novembre

Ore 20:30 - Spezia-Bari

Sabato 8 novembre

Ore 15:00 - Empoli-Catanzaro

Ore 15:00 - Frosinone-Modena

Ore 15:00 - Mantova-Padova

Ore 15:00 - Reggiana-Virtus Entella

Ore 15:00 - Sudtirol-Carrarese

Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo

Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria

Domenica 9 novembre

Ore 15:00 - Cesena-Avellino

Ore 17:15 - Pescara-Monza

CLASSIFICA

Modena 24

Monza 23

Frosinone 21

Cesena 20

Palermo 19

Venezia 16

Avellino 16

Catanzaro 15

Reggiana 15

Carrarese 14

Juve Stabia 14*

Padova 14

Virtus Entella 13

Bari 12*

Südtirol 11

Empoli 11

Pescara 8

Mantova 8

Spezia 7

Sampdoria 7

*una partita in meno