Serie C, 13ª giornata: si parte con tre anticipi alle 20:30. Il programma completo

Luca Bargellini
Oggi alle 08:19Serie C
Prende il via questa con tre anticipi la 13ª giornata del campionato di Serie C. In campo il Girone B con Ascoli-Gubbio e Campobasso-Sambenedettese e il Girone C con Cavese-Potenza. Tutte con fischio d'inizio alle ore 20:30. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C, 13ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 8 novembre
Ore 14:30 - Arzignano Valchiampo-Pergolettese
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Cittadella
Ore 14:30 - Renate-Virtus Verona
Ore 17:30 - Pro Patria-Lumezzane
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Inter U23-Vicenza
Ore 14:30 - Union Brescia-Alcione Milano
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Triestina
Ore 14:30 - Trento-Ospitaletto
Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Novara-Lecco

Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Alcione Milano 21, Cittadella 18, Trento 16, Pro Vercelli 16, Renate 14, Dolomiti Bellunesi 13, Pergolettese 13, Ospitaletto 13, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Arzignano Valchiampo 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -10

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Venerdì 7 novembre
Ore 20:30 - Ascoli-Gubbio
Ore 20:30 - Campobasso-Sambenedettese
Sabato 8 novembre
Ore 14:30 - Bra-Pineto
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Pontedera
Ore 17:30 - Pianese-Rimini
Ore 17:30 - Ravenna-Torres
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Forlì
Ore 14:30 - Perugia-Arezzo
Ore 17:30 - Carpi-Livorno
Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 31, Ravenna 30, Ascoli 27, Forlì 20, Guidonia Montecelio 20, Ternana 19, Carpi 18, Gubbio 17, Pineto 16, Campobasso 16, Vis Pesaro 16, Sambenedettese 14, Pianese 14, Juventus Next Gen 14, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 7, Torres 7, Rimini -4.

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C
Venerdì 7 novembre
Ore 20:30 - Cavese-Potenza
Sabato 8 novembre
Ore 14:30 - Atalanta U23-Giugliano
Ore 14:30 - Trapani-Picerno
Ore 17:30 - Cosenza-Casarano
Domenica 9 novembre
Ore 14:30 - Catania-Team Altamura
Ore 14:30 - Siracusa-Latina
Ore 17:30 - Monopoli-Casertana
Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Foggia-Benevento
Lunedì 10 novembre
Ore 20:30 - Salernitana-Crotone

Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Monopoli 21, Cosenza 20, Casarano 18, Casertana 18, Crotone 17, Atalanta U23 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Trapani 14, Latina 14, Sorrento 13, Cavese 12, Giugliano 12, Picerno 10, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

