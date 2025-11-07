Serie C, 13ª giornata: si parte con tre anticipi alle 20:30. Il programma completo

Prende il via questa con tre anticipi la 13ª giornata del campionato di Serie C. In campo il Girone B con Ascoli-Gubbio e Campobasso-Sambenedettese e il Girone C con Cavese-Potenza. Tutte con fischio d'inizio alle ore 20:30. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C, 13ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 8 novembre

Ore 14:30 - Arzignano Valchiampo-Pergolettese

Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Cittadella

Ore 14:30 - Renate-Virtus Verona

Ore 17:30 - Pro Patria-Lumezzane

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Inter U23-Vicenza

Ore 14:30 - Union Brescia-Alcione Milano

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Triestina

Ore 14:30 - Trento-Ospitaletto

Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe

Ore 17:30 - Novara-Lecco

Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Alcione Milano 21, Cittadella 18, Trento 16, Pro Vercelli 16, Renate 14, Dolomiti Bellunesi 13, Pergolettese 13, Ospitaletto 13, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Arzignano Valchiampo 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -10

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Venerdì 7 novembre

Ore 20:30 - Ascoli-Gubbio

Ore 20:30 - Campobasso-Sambenedettese

Sabato 8 novembre

Ore 14:30 - Bra-Pineto

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Pontedera

Ore 17:30 - Pianese-Rimini

Ore 17:30 - Ravenna-Torres

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Forlì

Ore 14:30 - Perugia-Arezzo

Ore 17:30 - Carpi-Livorno

Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 31, Ravenna 30, Ascoli 27, Forlì 20, Guidonia Montecelio 20, Ternana 19, Carpi 18, Gubbio 17, Pineto 16, Campobasso 16, Vis Pesaro 16, Sambenedettese 14, Pianese 14, Juventus Next Gen 14, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 7, Torres 7, Rimini -4.

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C

Venerdì 7 novembre

Ore 20:30 - Cavese-Potenza

Sabato 8 novembre

Ore 14:30 - Atalanta U23-Giugliano

Ore 14:30 - Trapani-Picerno

Ore 17:30 - Cosenza-Casarano

Domenica 9 novembre

Ore 14:30 - Catania-Team Altamura

Ore 14:30 - Siracusa-Latina

Ore 17:30 - Monopoli-Casertana

Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola

Ore 20:30 - Foggia-Benevento

Lunedì 10 novembre

Ore 20:30 - Salernitana-Crotone

Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Monopoli 21, Cosenza 20, Casarano 18, Casertana 18, Crotone 17, Atalanta U23 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Trapani 14, Latina 14, Sorrento 13, Cavese 12, Giugliano 12, Picerno 10, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti