Serie B, Spezia-Padova: le aquile per sfatare il Picco, veneti continuare a stupire

Cercano conferme Spezia e Padova di fronte questa sera a Picco per la 10^ giornata del torneo di serie BKT. I bianconeri vogliono dar seguito alla prima vittoria stagionale ottenuta ad Avellino nell’ultimo turno, e cancellare il tabù delle gare interne: finora infatti è arrivato un pareggio e ben quattro sconfitte con 3 gol all’attivo e 9 al passivo. Dall’altra c’è una squadra come quella biancoscudata chiamata a dare seguito agli ottimi risultati fin qui ottenuti; una sola sconfitta, quella di Bari nelle ultime cinque uscite. Sono 18 i precedenti complessivi, 9 i successi dello Spezia, sei pareggi e 3 affermazioni venete. L’ultimo successo però dei padroni di casa è del lontano 2005 mentre negli ultimi sei incroci il Padova è rimasto imbattuto. Dirigerà il confronto Ivano Pezzuto di Lecce.

Come arriva lo Spezia- Luca D’Angelo recupera Wisniewski escluso dalla trasferta di Avellino da un attacco influenzale, da valutare il possibile recupero di Cistana mente sono ancora indisponibili nell’ordine Comotto, Artistico, Bandinelli e Zurkowski. Nel 3-5-2 quindi Wisniewski andrà ad affiancare Hristov e Mateju davanti a Sarr. Vignali ed Aurelio sulle fasce con Nagy, Esposito e Cassata a completare la linea mediana. In attacco Lapadula e Soleri ma attenzione a Vlahovic e Di Serio

Come arriva il Padova- Sull’altra sponda Matteo Andreoletti deve fare a meno di Gomez per un risentimento muscolare, assenza che va ad aggiungersi a quella di Baselli e Silva mentre non figurano tra i convocati Russini, Voltan e Boi. Il tecnico potrebbe apportare qualche modifica rispetto alla formazione schierata contro la Juve Stabia ma non vuole alterare meccanismi che funzionano. Nel 3-5-2 davanti a Fortin potremo trovare Belli, Sgarbi e Perrotta, Ghiglione e Barreca i quinti, Varas, Fusi e Crisetig a centrocampo. Bomber Bortolussi affiancato da Lasagna.