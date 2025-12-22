Savoldi 'gioca' Napoli-Bologna: "Orsolini e Neres possono accendere la notte"

Beppe Savoldi, doppio ex della sfida tra Napoli e Bologna, parla al Mattino della finale di Supercoppa Italiana che si giocherà stasera a Riad: "Orsolini da una parte e Neres dall’altra possono accendere la notte. In serate del genere possono inventare qualcosa con tutta la classe di cui dispongono e tireranno fuori il loro meglio".

Ma a lei quanto avrebbe fatto comodo giocare al fianco di quei due?

"Con Orsolini avrei certamente segnato qualche gol in più perché è un giocatore che mette tante palle in mezzo. Ma per fortuna del Napoli non sempre è determinante. Ecco, gli azzurri devono augurarsi che quella di stasera non sia una delle sue serate più brillanti".

In merito ai potenziali pericoli per il Napoli qualora Orsolini non dovesse brillare, Savoldi ha spiegato che la forza del Bologna risiede in un organico composto da molti giocatori di livello medio-alto, tutti estremamente funzionali al sistema di gioco. Secondo questa analisi, non esiste un singolo elemento che sovrasti gli altri, poiché è l'unione del collettivo a fare la differenza e a elevare il rendimento complessivo della squadra.

Alla domanda se il vero valore aggiunto dei rossoblù sia dunque l'allenatore, l'intervistato ha confermato l'ottimo lavoro di Vincenzo Italiano, lodando la sua capacità di collocare ogni giocatore nella posizione corretta e di fornire istruzioni chiare per massimizzarne il rendimento. Ha inoltre sottolineato come la principale qualità del tecnico sia quella di agevolare i propri calciatori, assegnando loro compiti basati sulle reali possibilità di ciascuno per evitare di metterli in difficoltà.