Balotelli per l'Al Ittifaq, Fulco: "Avevamo in pugno Destro e Verde. Ma poi è spuntato Mario"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:11Calcio estero
Tommaso Maschio

Prima di Mario Balotelli, l’Al Ittifaq aveva provato a portare in Arabia Saudita altri due attaccanti italiani che lo scorso anno militavano in Serie B come Mattia Destro, lo scorso anno alla Reggiana, e Daniele Verde, lo scorso anno alla Salernitana e appena reintegrato in rosa dallo Spezia. “Avevamo in pugno uno svincolato top player e un altro top di Serie B, Mattia Destro e Verde. - ha spiegato a TMW il dirigente Andrea Fulco - Poi parlando con il presidente è venuta fuori l'idea Mario. Così ho chiamato Nicola Maffessoli con cui abbiamo condiviso due bellissimi mesi di trattativa".

Come è nata l'intuizione?
"Ci abbiamo provato dall'inizio. Essendo un calciatore importante il primo approccio serve prima per capire e confrontarsi. Dalle prime battute c'era positività, con il passare del tempo la trattativa è diventata sempre più concreta. Poi il presidente è intervenuto personalmente dando quel qualcosa in più per chiudere".

Giusto aspettarsi altri colpi?
"Assolutamente sì. Mario è stato l'ultimo nostro acquisto a livello di stranieri. Abbiamo concluso altre operazioni a livello di resident e local. Vogliamo alzare l'asticella. E a lungo termine vogliamo salire di categoria".

