TMW Spezia, Verde verso la Turchia? Trattativa in corso con il Fatih Karagumruk

Il calcio turco continua a guardare con interesse ai giocatori del movimento italiano. Così come dimostrano i trasferimenti di Guendouzi al Fenerbahçe e Lang al Galatasaray. Un altro giocatore che sta riscuotendo successo in Super Lig è Daniele Verde, esterno offensivo classe 1996 ai margini del progetto tecnico dello Spezia in Serie B fin dalla scora estate.

Stando, infatti, a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com sarebbe in corso una trattativa per il giocatore napoletano fra il club ligure e il Fatih Karagumruk, società di Istanbul nella quale è approdato nelle scorse settimane Davide Biraschi dal Frosinone.

Ricordiamo che la finestra invernale di calciomercato sulle sponde del Bosforo chiude nella giornata di domani.