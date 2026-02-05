TMW
Spezia, Verde verso la Turchia? Trattativa in corso con il Fatih Karagumruk
TUTTO mercato WEB
Il calcio turco continua a guardare con interesse ai giocatori del movimento italiano. Così come dimostrano i trasferimenti di Guendouzi al Fenerbahçe e Lang al Galatasaray. Un altro giocatore che sta riscuotendo successo in Super Lig è Daniele Verde, esterno offensivo classe 1996 ai margini del progetto tecnico dello Spezia in Serie B fin dalla scora estate.
Stando, infatti, a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com sarebbe in corso una trattativa per il giocatore napoletano fra il club ligure e il Fatih Karagumruk, società di Istanbul nella quale è approdato nelle scorse settimane Davide Biraschi dal Frosinone.
Ricordiamo che la finestra invernale di calciomercato sulle sponde del Bosforo chiude nella giornata di domani.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
2 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Serie A
Pisa, per Hiljemark c'è subito il Verona: "Ecco cosa voglio vedere". E su Gilardino: "Persona fantastica"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile