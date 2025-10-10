Spezia, l'ex Rubini: "Mascardi è preparato e pronto. Merita un'opportunità e farà strada"

Prossimo a fare il suo ingresso nella Hall of Fame dello Spezia l’ex portiere Hugo Rubini ha parlato del suo rapporto con una piazza dove ha collezionato 182 presenze vincendo quattro trofei fra cui la promozione in Serie B: “Lo Spezia e la città sono stati la mia vita, quattro coppe, partite memorabili, amici e colleghi, tanti allenatori. Se ci penso mi emoziono. Ho dato e ricevuto tanto, e poi la gente, i tifosi. - spiega l’argentino a Il Secolo XIX - Il momento più bello è il rigore parato al 90° contro l’Alessandria sotto la pioggia nel dicembre del ‘99. Non era una finale, non era una gara decisiva ed eravamo solo al girone d’andata. Eppure tutti si ricordano di quella serata”.

Rubini poi parla come per lui il calcio, di cui non sente la mancanza, è stato uno stile di vita che ha saputo gestire con calma per poi guardarlo da lontano in silenzio.

Il portiere parla poi del giovane collega Diego Mascardi che considera pronto a prendersi la responsabilità di fare il titolare: “Lo sto seguendo è un ragazzo preparato e pronto, ha fatto bene il mister a buttarlo dentro. Ne ho parlato anche con il mio fraterno amico Rollandi. Paga magari il momento della squadra. Se non va bene, il numero uno è quello che cade per primo, ma farà strada e merita opportunità”.