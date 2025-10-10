Spezia, Gazzoli: "Ogni sforzo possibile per festeggiare i 120 anni come meritano"

“119 anni sono un traguardo importante che sottolinea storia, passione e appartenenza”. L'amministratore delegato dello Spezia Andrea Gazzoli ha celebrato così del compleanno del club, fondato nel 1906, volgendo lo sguardo già al 120° anniversario dalla fondazione che cadrà il prossimo anno: "Lo Spezia è per tutto il popolo aquilotto molto più di un club: - ha proseguito Gazzoli come riporta Cittadellaspezia.com - è espressione di un territorio, è orgoglio, è un simbolo, ma soprattutto è una parte importante della storia di questa città”.

"Per tutti noi è un onore lavorare per questo club, – ha continuato l’amministratore delegato – e il nostro obiettivo è fare ogni sforzo possibile affinché i prossimi 120 anni possano essere festeggiati come meritano, dato che si tratterà di un traguardo davvero prestigioso. Tanti auguri Spezia!”