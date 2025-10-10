TMW Radio Bonanni: "Roma, Zirkzee sarebbe colpo importante. Lazio, Sarri sempre pessimista"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Roma, Zirkzee l'uomo giusto per Gasp in attacco?

"A me piace tantissimo, per me la Roma farebbe un colpo importante. E' giovane, forte, tecnico. Ed è funzionale per il gioco di Gasperini. Sono convinto che sia Dovbyk che Ferguson sono due buoni giocatori, il secondo non è riuscito ancora a dare quel qualcosina che serve. Non sono d'accordo con Gasperini, per me è competitiva per poter arrivare in Champions, non per poter puntare allo Scudetto. E' troppo riduttivo pensare che la rosa della Roma sia da quinto o sesto posto".

Maignan, si fa sotto la Juve. Ma il Milan non dovrebbe trattenerlo?

"E' un portiere forte, importante, che guadagna poco rispetto alle cifre che girano nel calcio oggi. Non sarà difficile per lui trovare qualche altro contratto più importante, soprattutto all'estero. La Juve? Ha speso soldi importanti per prendere Di Gregorio, non valido come Maignan ma forte. Non so se l'operazione possa essere giusta. L'arrivo di uno come Maignan potrebbe metterlo in panchina e non so se sia conveniente".

Italia, si va verso il 4-4-2 anche con l'Estonia:

"Bisogna trovare equilibrio, le nostre nazionali hanno sempre avuto grandi difese ma oggi non è così. La Nazionale contro l'Estonia la vedo di tutto rispetto, non è così scarsa come sento. Sono convinto che queste due partite sono alla nostra portata, al di là di chi scenderà in campo".

Italia U20 umiliata al Mondiale dagli USA:

"La problematica è molto più seria. Credo che il fatto di avere così tanti stranieri non aiuta. Dovremmo cercare di trovare regole giuste affinchè le squadre abbiano almeno una buona percentuale di italiani in rosa. Una volta c'erano tanti giocatori forti e tre stranieri per squadra. Serve una norma che obblighi le società ad avere almeno il 50% di ragazzi italiani".

Ha parlato Sarri, anche dei problemi sul mercato della Lazio:

"La Lazio non si è rinforzata, è uscita indebolita perchè le altre hanno fatto mercato, ma per me ha un buon organico. Il Torino è una buona squadra, che non merita quella classifica, per me Sarri dovrebbe fare qualcosa di più dal punto di vista comunicato. Serve dare sempre input positivi per non deprimere ancor di più un'ambiente depresso, che ce l'ha con la società. I giocatori devi stimolarli nella maniera giusta. E' sempre molto pessimista".