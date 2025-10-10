Pochettino spaventa il Milan: "Pulisic non si è allenato, domani scopriremo se sarà disponibile"

Nella conferenza stampa di vigilia al match contro l’Ecuador il ct americano Mauricio Pochettino ha parlato della possibile assenza di Christian Pulisic, tornato ad essere un punto fermo per l'attacco del Milan dopo aver superato le noie fisiche che ne hanno condizionato l'estate: "Abbiamo qualche problema legato agli infortuni. Pulisic oggi non si è allenato, domani lo valuteremo e scopriremo se sarà disponibile o meno".

"Captain America", approda al Milan nel luglio 2023 con un contratto quadriennale, ereditando la maglia numero 11 di Zlatan Ibrahimović. In Serie A, il talento statunitense si impone rapidamente come ala destra versatile, noto per dribbling e assist decisivi. Nella stagione 2023-24, gioca 34 partite, segnando 10 gol e fornendo 6 assist, con una doppietta storica contro il Cagliari e il 5000º gol rossonero contro il Genoa. Contribuisce al quarto posto finale. Nel 2024-25, raggiunge i 17 gol totali, vincendo la Supercoppa Italiana con gol e assist nella finale contro l'Inter.

Supera il record personale, diventando il primo USA con doppie cifre consecutive nelle top 5 leghe.Nel 2025-26, già 4 gol in 6 gare, confermando l'impatto costante. Con 94 presenze complessive e 37 gol per il Milan, Pulisic si è dimostrato un giocatore di grandissimo spessore a livello internazionale.