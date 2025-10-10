Ufficiale Altro rinnovo in casa SudTirol, Federico Davi ha firmato fino al 2028. Il comunicato

Dopo l'attaccante Raphael Odogwu arriva un altro rinnovo di contratto in casa SudTirol come quello dell'esterno Federico Davi che ha prolungato il suo rapporto coi biancorossi per un altro anno. Questo il comunicato:

"L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto del calciatore Federico Davi. Il 23enne di Laives ha sottoscritto un nuovo accordo con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Il difensore, prodotto del vivaio biancorosso, ha esteso di un’ulteriore stagione l’intesa con il club, precedentemente fissata al 30 giugno 2027.

Fratello minore di Simone - di tre anni più giovane -, Federico Davi ha iniziato il suo percorso in biancorosso all’età di dieci anni, percorrendo l’intera trafila nel settore giovanile. Dopo l’esperienza con la formazione Primavera, ha mosso i primi passi nel calcio dei “grandi”: prima nella stagione 2020-2021 con la Virtus Bolzano, poi nella successiva con il Levico Terme, entrambe in Serie D.

Nell’estate del 2022 Davi ha firmato il suo primo contratto da professionista con l’FC Südtirol, per poi giocare in prestito nelle due stagioni successive con l’Arzignano Valchiampo in Serie C. Dopo il rinnovo di contratto fino al 2027, siglato nel giugno 2024, ha avuto l’occasione di mettersi alla prova in Serie B, vestendo la maglia della prima squadra biancorossa.

Il suo debutto in Serie B è arrivato il 24 agosto 2024, nei minuti finali della sfida interna contro la Salernitana. Negli ultimi istanti di gara ha contribuito alla rete decisiva con una lunga rimessa laterale, che ha avviato l’azione del gol del 3-2 realizzato da Matteo a Rover. Al termine della stagione, il versatile difensore di Laives ha totalizzato cinque presenze in campionato.

Nella stagione in corso, dopo sette giornate, Federico Davi ha già eguagliato il numero di presenze della scorsa annata agonistica. Dopo gli ingressi a gara in corso contro Sampdoria, Frosinone e Reggiana, è stato schierato titolare nella partita sul campo del Pescara, come braccetto sinistro in una linea difensiva a tre. Tre giorni più tardi, nella sfida interna contro l’Empoli, il tecnico Fabrizio Castori gli ha nuovamente affidato una maglia da titolare.

L’FC Südtirol esprime grande soddisfazione per il rinnovo di Federico Davi e augura al giocatore di proseguire il percorso di crescita nel migliore dei modi, raggiungendo nuovi successi personali e di squadra".