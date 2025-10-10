Modena, Magnino: "Risultati merito di tutta la squadra. Mendes mi deve una cena"

Anche il centrocampista del Modena Luca Magnino ha parlato nel corso di un incontro con i tifosi presso il negozio ufficiale del club del momento della squadra e di quello personale: "Mendes mi ha offerto un la cena per l'assist? Non ancora, ma abbiamo una promessa e spero di potergli fare altri assist. A parte questo sono molto contento per lui perché per gli attaccanti segnare è vita e noi abbiamo due attaccanti, due prime punte, che stanno facendo gol e sono davvero contento. - spiega il calciatore ai microfoni di Parlandodisport.it - Non mi aspettavo di essere il miglior assistman, però sono felice di questo e spero di continuare in questa cosa e magari segnare qualche gol per dare una mano alla squadra. È un buon periodo e sono contento".

Magnino poi si sofferma sulla forza del gruppo: "È la squadra intera che funziona, devo fare i complimenti a tutti compresi coloro che giocano meno perché stiamo lavorano benissimo in settimana e la domenica credo che si veda in campo. Dobbiamo continuare con questo spirito perché ci darà una grossa mano. Palermo? Stiamo lavorando per mettere un po' di benzina nelle gambe e iniziando a studiare qualcosa, ma nei prossimi giorni la prepareremo meglio. - prosegue il classe '97 - Tifosi? È davvero bello vedere così tanta gente e il clima che si sta creando è qualcosa di importante che sicuramente ci può trascinare.

Spazio infine al suo ruolo nello spogliatoio: “Non credo che sia cambiato il mio ruolo, cerco di dare il mio contributo in campo e fuori. Aiuto i ragazzi nuovi che arrivano essendo uno dei più vecchietti con Gerli e Pergreffi e tutti noi stiamo cercando di aiutare soprattutto chi viene da fuori ad ambientarsi nella squadra e in città. - conclude Magnino - Con loro è stato un bel viaggio, ma viviamo il presente e siamo totalmente assorti e dentro in questo campionato che sappiamo quanto sia difficile. Poi ci sarà tempo per guardarsi indietro, ora pensiamo partita dopo partita".