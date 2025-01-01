Sudtirol, Bravo: "Crediamo molto in Federico Davi. Può diventare una colonna portante"

“Federico è un ragazzo cresciuto nel nostro settore giovanile ed è andato a farsi le ossa, in prestito, maturando preziose esperienze". Il direttore sportivo del SudTirol Paolo Bravo commenta così dalle pagine del sito ufficiale del club il rinnovo del terzino Federico Davi fino al 2028 arrivato nella giornata di oggi.

"È un giocatore nel quale crediamo molto e che è stato giustamente premiato. - prosegue ancora Bravo - Al di là delle prestazioni, che sono certamente importanti, nel suo percorso abbiamo potuto osservare crescita e maturità, e siamo convinti che possa diventare una colonna portante dell’FC Südtirol”.

Di seguito il comunicato del rinnovo:

"L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto del calciatore Federico Davi. Il 23enne di Laives ha sottoscritto un nuovo accordo con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Il difensore, prodotto del vivaio biancorosso, ha esteso di un’ulteriore stagione l’intesa con il club, precedentemente fissata al 30 giugno 2027.

Fratello minore di Simone - di tre anni più giovane -, Federico Davi ha iniziato il suo percorso in biancorosso all’età di dieci anni, percorrendo l’intera trafila nel settore giovanile. Dopo l’esperienza con la formazione Primavera, ha mosso i primi passi nel calcio dei “grandi”: prima nella stagione 2020-2021 con la Virtus Bolzano, poi nella successiva con il Levico Terme, entrambe in Serie D.

Nell’estate del 2022 Davi ha firmato il suo primo contratto da professionista con l’FC Südtirol, per poi giocare in prestito nelle due stagioni successive con l’Arzignano Valchiampo in Serie C. Dopo il rinnovo di contratto fino al 2027, siglato nel giugno 2024, ha avuto l’occasione di mettersi alla prova in Serie B, vestendo la maglia della prima squadra biancorossa".