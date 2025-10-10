Sudtirol, F. Davi: "Sempre sognato di vestire questa maglia. Orgoglioso del rinnovo"

Rinnovare il contratto con il Südtirol per me è un onore, provo un'emozione grandissima e credo sia un grande attestato di fiducia da parte della società nei miei confronti”. Il difensore Federico Davi ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo la firma sul contratto che lo legherà ai biancorossi fino al 2028: “Sono molto contento perché questa è la squadra della mia terra, in cui sono cresciuto e maturato, quindi questo mi rende ancora più orgoglioso”.

“Ho sognato di giocare nel Südtirol da professionista fin da ragazzino. Nei primi anni, quando sono arrivato nel settore giovanile, già guardavo la prima squadra come modello di ispirazione e riferimento. - prosegue il classe 2002 - È sempre stato un sogno per me arrivarci e un'ambizione riuscire a fare parte del gruppo”.

In conclusione il più giovane dei fratelli Davi si sofferma sulle ultime due stagioni: “La scorsa stagione è stata molto importante per me”.Nonostante sia stato un anno impegnativo e non facile, ho fatto molte esperienze sia positive sia negative, fondamentali nella carriera di un calciatore. Le prime presenze di quest’anno da titolare sono state in una posizione che non è quella abituale, ma sono contento di poterlo fare e di imparare a ricoprire più ruoli possibile. Sono sempre a disposizione della squadra e tutto ciò che posso fare per aiutare il gruppo lo faccio volentieri”.