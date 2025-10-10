Cosenza, Kouan lancia la sfida: "Ce la giochiamo con tutti, non ci poniamo limiti"
Christian Kouan, centrocampista del Cosenza, intervistato dalla Gazzetta del Sud analizza il momento della squadra e i suoi obiettivi personali:
"Siamo convinti di potercela giocare con tutti, ma dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, affrontando un ostacolo alla volta. Non ci poniamo obiettivi precisi, ma vogliamo disputare un grande campionato per cancellare la retrocessione dello scorso anno. Ho sofferto molto per non essere riuscito a segnare nella passata stagione di Serie B, non mi era mai successo in carriera di restare a secco. Quest’anno ho già realizzato due gol e spero di poterne aggiungere altri al mio bottino".
Questo il programma della nona giornata del Girone C, con il Cosenza che sfiderà l'Atalanta U23 domenica alle 14.30
GIRONE C
Sabato 11 ottobre
Ore 14:30 - Foggia-Crotone
Ore 14:30 - Giugliano-Catania
Ore 14:30 - Picerno-Casertana
Domenica 12 ottobre
Ore 12:30 - Monopoli-Salernitana
Ore 14:30 - Casarano-Audace Cerignola
Ore 14:30 - Cavese-Trapani
Ore 14:30 - Cosenza-Atalanta U23
Ore 14:30 - Potenza-Latina
Ore 14:30 - Siracusa-Sorrento
Ore 17:30 - Benevento-Team Altamura
Classifica - Salernitana 19, Benevento 16, Cosenza 15, Catania 15, Casarano 15, Crotone 14, Potenza 12, Monopoli 12, Casertana 11, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Foggia 7, Sorrento 7, Giugliano 6, Trapani 5, Atalanta U23 5, Cavese 5, Siracusa 3
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.