Il Parma in prestito: Kouda in crescita, Joujou trova poco spazio in Portogallo

Parma che ha dato diversi giocatori in prestito e chissà che non vedremo nelle prossime stagioni qualcuno protagonista con la maglia dei ducali. Questo il borsino di coloro che stanno cercando spazio in Serie B ma anche all'estero:

PETER AMORAN (Cesena)

Il difensore svedese nella passata stagione ha giocato con una certa continuità. 28 presenze col Perugia in Serie C più altre 3 di Coppa Italia di categoria. È salito di un gradino per proseguire la maturazione, ma a Cesena non ha mai visto il campo: sempre convocato, sempre in panchina. Si aspettano tempi migliori.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 0

Reti: 0

Assist: 0

- - -

BOTOND BALOGH (Kocaelispor)

Sfruttando la finestra di mercato in Turchia, più lunga rispetto all'Italia, Balogh ha lasciato il Parma il 7 settembre. E subito si è inserito nei meccanismi della nuova squadra, giocando sempre titolare. Nell'ultimo turno è arrivata anche la prima vittoria in campionato. Per rendimento fin qui è tra i migliori dei suoi.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

- - -

ANTOINE JOUJOU (Famalicao)

Poco spazio per il francese in Portogallo. Quattro spezzoni di gara e mai una vittoria. Si fa apprezzare per la capacità di giocare sia come esterno alto che basso, ma al momento è solo un'alternativa ai titolari.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto.

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

- - -

RACHID KOUDA (Spezia)

Il centrocampista sta trovando minutaggio a La Spezia dove è stato impiegato in 4 occasioni da titolare. Esordio non propriamente indimenticabile, con l'espulsione nel derby contro la Carrarese (4 in pagella). In crescita nelle ultime uscite, buone le prestazioni contro Venezia e Reggiana. Nell'ultimo turno contro il Palermo ha giocato per tutti e 90 i minuti.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 1

- - -



ANTHONY PARTIPILO (Bari)

È partito titolare, ha perso il posto dalla quarta giornata per poi giocare un tempo contro l'Entella. Si è distinto negli anni scorsi per la sua abilità nell'ultimo passaggio ma in questo inizio stagione sta faticando. Come del resto tutto il Bari.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Serie A per una cifra attorno al milione di euro

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0