TMW Sampdoria, sale la febbre per la gara col Sudtirol: già venduti 3500 biglietti in 24 ore

Il pareggio contro il Cesena ha permesso alla Sampdoria di compiere un primo passo verso l'aritmetica salvezza. La permanenza in Serie B deve ancora arrivare ma quando siamo a 180 minuti dal termine della regular season i punti di distacco fra i blucerchiati e l'Empoli quintultimo sono quattro. E venerdì prossimo alle ore 15 al "Ferraris" arriverà il Sudtirol di Fabrizio Castori che in classifica ha un punto in meno di Brunori e compagni in un match molto importante per mettere un punto definitivo sulla questione e condurre definitivamente in porto la barca.

Già 3500 biglietti venduti

E, come sempre ha fatto, il pubblico di fede doriana si stringe attorno alla squadra. Per venerdì, complice anche la giornata di festa, è previsto il pubblico delle grandi occasioni al "Ferraris". Nel primo giorno di prevendita infatti sono stati staccati oltre 3500 biglietti che sommati ai 20392 abbonati avvicinano e non poco le presenze garantite nell'impianto di Marassi attorno alle 24mila.

Le promozioni attive

Un dato che sicuramente andrà a crescere ulteriormente visto che il club ha attivato delle promozioni in Grandinata Nord e nei Distinti con gli Under 18 che potranno acquistare il loro biglietto al prezzo ridotto di 5 euro. In Nord gli Under 14 invece avranno ingresso gratuito previo ritiro del tagliando omaggio solo ed esclusivamente presso il Ticket Office di via XX settembre o, il giorno della gara, presso le biglietterie dello stadio.