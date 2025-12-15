Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia, a gennaio almeno 4 innesti d'esperienza e qualità. Diversi i giocatori in uscita

Spezia, a gennaio almeno 4 innesti d'esperienza e qualità. Diversi i giocatori in uscitaTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:49Serie B
Tommaso Maschio

In casa Spezia si guarda al mercato di gennaio per rinforzare la rosa secondo le necessità del neo tecnico Roberto Donadoni e la cessione di qualche giocatore importante che possa aiutare a far cassa. Secondo quanto riferito da La Nazione il direttore sportivo Stefano Melissano, in sintonia con l'allenatore, avrebbe già individuato i giocatori in grado di far compiere l’indispensabile salto di qualità alla squadra: un attaccante forte fisicamente e incisivo (non solo De Luca, Mendes e Brunori sul taccuino, ma anche un pezzo da novanta di un club titolato), un centrocampista, un esterno destro e un difensore. Nessun giovane di belle speranze o debuttante in Serie B, ma atleti navigati e con esperienza che possano aiutare anche a livello mentale la squadra a uscire dalla zona retrocessione.

A questi si aggiungerà un portiere che possa sostituire lo sfortunato Sarr e affiancare Mascardi e Loria. La speranza è quella di ottenere il via libera della proprietà statunitense al piano operativo dell'area tecnica e poter così portare in Liguria i nuovi innesti già dai primi giorni del 2026 in modo che Donadoni possa inserirli e averli a disposizione e pronti per la prima gara del nuovo anno.

Ovviamente non mancheranno le uscite: i giovani Candelari e Onofri saranno mandati in prestito a fare esperienza, mentre sul fronte delle cessioni le più probabili sembrano essere quelle dei centrali difensivi Wisniewski, che vorrebbe cambiare aria per puntare al Mondiale del 2026 con la sua Polonia - che deve però ancora qualificarsi e affronterà al pari dell'Italia i play off - , e Cistana con l'esterno Giuseppe Aurelio che è al centro di numerose voci, fra cui Venezia in Serie B e Genoa in Serie A, che però la società vorrebbe trattenere. Le altre possibili uscite potrebbero essere quelle di Rachid Kouda, il cui cartellino è in mano al Parma, e Salvatore Esposito, su cui si è fatto avanti il Palermo con lo Spezia che però lo lascerebbe partire solo di fronte a un'offerta in cash.

Articoli correlati
Giuseppe De Luca: "Juric? Deve osare di più. Atalanta fortunata ad avere Percassi"... Giuseppe De Luca: "Juric? Deve osare di più. Atalanta fortunata ad avere Percassi"
Catania, De Luca saluta: risoluzione del contratto per l'attaccante Catania, De Luca saluta: risoluzione del contratto per l'attaccante
Catania, possibile risoluzione del contratto per De Luca: incontro a breve fra le... Catania, possibile risoluzione del contratto per De Luca: incontro a breve fra le parti
Altre notizie Serie B
Euro '32, Abodi: "Palermo è ancora in corsa per ospitarli. C'è stato un vertice con... Euro '32, Abodi: "Palermo è ancora in corsa per ospitarli. C'è stato un vertice con sindaco e club"
Avellino, definito l'arrivo di Sala dal Como: inizierà ad allenarsi già la prossima... Avellino, definito l'arrivo di Sala dal Como: inizierà ad allenarsi già la prossima settimana
Sampdoria, Manfredi: "I tifosi fanno bene a pretendere di più. Oggi il club è risanato"... Sampdoria, Manfredi: "I tifosi fanno bene a pretendere di più. Oggi il club è risanato"
Modena, per l'attacco prende quota il nome di Brunori. Sarà sfida alla Sampdoria Modena, per l'attacco prende quota il nome di Brunori. Sarà sfida alla Sampdoria
Spezia, a gennaio almeno 4 innesti d'esperienza e qualità. Diversi i giocatori in... Spezia, a gennaio almeno 4 innesti d'esperienza e qualità. Diversi i giocatori in uscita
Carrarese, Ruggeri in gol per il suo compleanno: "Emozionato e felice di averlo segnato... Carrarese, Ruggeri in gol per il suo compleanno: "Emozionato e felice di averlo segnato in casa"
Modena, Caso in uscita: spunta il SudTirol. Castori si muove in prima persona Modena, Caso in uscita: spunta il SudTirol. Castori si muove in prima persona
Reggiana, confermato il ritiro estivo a Toano anche per il 2026. Rinnovato il 'Toano... Reggiana, confermato il ritiro estivo a Toano anche per il 2026. Rinnovato il 'Toano Sport Park'
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
4 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
5 Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
Ora in radio
Scanner 18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter oggi a riposo dopo il 2-1 di Genova: domani la decisione su Calhanoglu per Riad
Immagine top news n.1 La Fiorentina ha riflettuto e deciso, per il momento i viola vanno avanti con Vanoli
Immagine top news n.2 Tutto confermato, Saelemaekers rinnova il suo contratto con il Milan. I dettagli
Immagine top news n.3 Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Immagine top news n.4 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Immagine top news n.5 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.6 Napoli, altra sconfitta: è buio pesto lontano dal Maradona. Ora la Supercoppa per ritrovarsi
Immagine top news n.7 Juventus, perché l’offerta di Tether non convince: valutazione lontana dal valore reale del club
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, la svolta a Bologna per Spalletti? Il parere degli esperti
Immagine news Serie A n.3 Inter in testa, ci può essere la fuga? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, i tifosi rompono con la società: "Le nostre strade si dividono. Vergognatevi"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Fullkrug al posto di Gimenez? Allegri passa da zero gol a… zero gol
Immagine news Serie A n.3 Noslin: "Il gol a Parma lo dedico a me stesso. Ho lavorato molto sulla preparazione fisica"
Immagine news Serie A n.4 Como, l'ex compagno Iovine elogia Nico Paz: "Lui non si siede, nonostante il talento"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Carnevali su Berardi: "Fossi un club importante penserei di comprarlo, è un campione"
Immagine news Serie A n.6 Milan, intesa di massima per Fullkrug. Tare però aspetta per chiudere
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lo Spezia a caccia di rinforzi di qualità: Valoti è il primo obiettivo. E piace anche Buso
Immagine news Serie B n.2 Euro '32, Abodi: "Palermo è ancora in corsa per ospitarli. C'è stato un vertice con sindaco e club"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, definito l'arrivo di Sala dal Como: inizierà ad allenarsi già la prossima settimana
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Manfredi: "I tifosi fanno bene a pretendere di più. Oggi il club è risanato"
Immagine news Serie B n.5 Modena, per l'attacco prende quota il nome di Brunori. Sarà sfida alla Sampdoria
Immagine news Serie B n.6 Spezia, a gennaio almeno 4 innesti d'esperienza e qualità. Diversi i giocatori in uscita
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Serie C n.2 Picerno, frattura al metatarsi per Bocic. Lussazione alla spalle per Santaniello
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Mangia: "Rimasti in 10 in modo stupido. Mercato? Dirò quello che penso"
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Diaw verso l'addio? Trattativa in corso con il Cjarlins Muzane
Immagine news Serie C n.5 Triestina, Jonsson: "Ionita e Crnigoj tanta roba. Senza penalità saremmo in corsa playoff"
Immagine news Serie C n.6 Alcione, Gallazzi: "Faremo i playoff! Serie B in tre anni. Sul progetto seconde squadre..."
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere