Spezia, a gennaio almeno 4 innesti d'esperienza e qualità. Diversi i giocatori in uscita

In casa Spezia si guarda al mercato di gennaio per rinforzare la rosa secondo le necessità del neo tecnico Roberto Donadoni e la cessione di qualche giocatore importante che possa aiutare a far cassa. Secondo quanto riferito da La Nazione il direttore sportivo Stefano Melissano, in sintonia con l'allenatore, avrebbe già individuato i giocatori in grado di far compiere l’indispensabile salto di qualità alla squadra: un attaccante forte fisicamente e incisivo (non solo De Luca, Mendes e Brunori sul taccuino, ma anche un pezzo da novanta di un club titolato), un centrocampista, un esterno destro e un difensore. Nessun giovane di belle speranze o debuttante in Serie B, ma atleti navigati e con esperienza che possano aiutare anche a livello mentale la squadra a uscire dalla zona retrocessione.

A questi si aggiungerà un portiere che possa sostituire lo sfortunato Sarr e affiancare Mascardi e Loria. La speranza è quella di ottenere il via libera della proprietà statunitense al piano operativo dell'area tecnica e poter così portare in Liguria i nuovi innesti già dai primi giorni del 2026 in modo che Donadoni possa inserirli e averli a disposizione e pronti per la prima gara del nuovo anno.

Ovviamente non mancheranno le uscite: i giovani Candelari e Onofri saranno mandati in prestito a fare esperienza, mentre sul fronte delle cessioni le più probabili sembrano essere quelle dei centrali difensivi Wisniewski, che vorrebbe cambiare aria per puntare al Mondiale del 2026 con la sua Polonia - che deve però ancora qualificarsi e affronterà al pari dell'Italia i play off - , e Cistana con l'esterno Giuseppe Aurelio che è al centro di numerose voci, fra cui Venezia in Serie B e Genoa in Serie A, che però la società vorrebbe trattenere. Le altre possibili uscite potrebbero essere quelle di Rachid Kouda, il cui cartellino è in mano al Parma, e Salvatore Esposito, su cui si è fatto avanti il Palermo con lo Spezia che però lo lascerebbe partire solo di fronte a un'offerta in cash.