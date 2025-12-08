Modena, Pedro Mendes: "Abbiamo fatto di tutto, colpiti anche due legni. Il calcio è così"
Dopo il ko interno contro il Catanzaro (il primo della stagione), Pedro Mendes, attaccante del Modena e autore del momentaneo vantaggio della formazione di Andrea Sottil, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club emiliano:
“La prima sconfitta in casa ci pesa, abbiamo provato a segnare in tutti i modi, colpendo anche due legni, ma il calcio è così, oggi siamo stati sfortunati. Siamo andati più volti vicini al 2-0, poi loro sono andati due volte in avanti e hanno trovato due gol. Come dice il mister dobbiamo archiviare subito la partita, lavorando sui dettagli che ci sono mancati con l’obiettivo di fare bene la prossima“.
