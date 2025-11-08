Venezia, Busio al 45': "Attenzione, la gara non è finita"
Dopo il doppio vantaggio maturato nel primo tempo dal Venezia sulla Sampdoria, ecco le parole di Gianluca Busio ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo continuae così, la gara non è finita. Dovremo cercare il gol e, soprattutto, difendere al meglio".
