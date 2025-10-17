Virtus Entella-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Fumagalli dal 1°. Henderson per Pafundi
Rispetto alla sconfitta contro il Modena prima della pausa il tecnico della Virtus Entella Chiappella sceglie Fumagalli come spalla di Debenedetti con Franzoni alle loro spalle. In mezzo al campo spazio a Nichetti e Karic come centrali con Mezzoni e Di Mario confermati sugli esterni. Confermata anche la linea a tre davanti a Colombi con Tiritiello che dovrebbe agire da centrale.
Nella Sampdoria mister Donati deve fare a meno dell’infortunato Pafundi e sceglie Henderson al fianco di Cherubini alle spalle del confermato Coda che agirà da unica punta. L’altra novità riguarda la difesa dove non ci sarà Vulikic al fianco di Riccio e Hadzikadunic, ma Giordano. Confermato invece il centrocampo visto contro il Pescara.
Queste le formazioni ufficiali:
Virtus Entella (3-4-1-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Nichetti, Karic, Di Mario; Franzoni; Fumagalli, Debenedetti. Allenatore Chiappella.
Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti, Riccio, Hadzikadunic, Giordano; Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti; Henderson, Cherubini; Coda. Allenatore: Donati.
SERIE B, 8ª GIORNATA
Venerdì 17 ottobre
Ore 20:30 - Virtus Entella-Sampdoria
Sabato 18 ottobre
Ore 15:00 - Frosinone-Monza
Ore 15:00 - Mantova-Sudtirol
Ore 15:00 - Pescara-Carrarese
Ore 15:00 - Reggiana-Bari
Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino
Ore 19:30 - Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Reggiana 9
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Virtus Entella 6
Bari 6
Pescara 5
Sampdoria 5
Mantova 4
Spezia 3