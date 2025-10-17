Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"

Durante l’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha ricordato anche l’estate movimentata sul mercato vissuta insieme a Marotta, con due trattative, quelle per Lookman e Koné, tramontate dopo mille voce.

"Ci abbiamo provato con Lookman - ha ammesso - convinti che ci avrebbe consentito di cambiare qualcosa. Ma l’Atalanta è stata irremovibile". Il dirigente ha aggiunto che la crescita di giovani come Pio e Bonny ha poi permesso alla società di rivedere i propri obiettivi restando fedele al 3-5-2.

Sul giovane Pio Esposito, Ausilio ha spiegato che durante i quindici giorni del Mondiale per club il ragazzo ha mostrato forza fisica e grande determinazione, tanto da convincere la dirigenza a inserirlo stabilmente nel gruppo: "Per cui Bonny vice Thuram e Esposito alternativo a Lautaro".

Dopo la pista Lookman, l’Inter ha pensato anche a Koné, ma – ha precisato Ausilio – "c’è stato un contatto, poi la Roma ci ha fatto sapere che non se ne faceva nulla. E ci siamo mossi per Diouf".