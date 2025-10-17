Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"

Secondo Giornata di Women’s Champions League che non ha sorriso alla Juventus Women di mister Max Canzi, quella giocata ieri, perché - nei minuti di recupero, e non senza proteste per la palla che sembra non aver varcato del tutto la linea - le bianconere hanno subito il gol di Schuller, che ha regalato la vittoria al Bayern Monaco.

Nel post gara, come riportano i canali ufficiali del club bianconero, ha parlato la centrocampista svizzera Lia Walti: "È stata una partita molto difficile, dato che il Bayern è una delle squadre migliori d'Europa. Abbiamo fatto una buona prestazione e difeso al meglio la nostra porta e perdere proprio all'ultimo istante è stato una beffa. La squadra ha fatto un buon lavoro oggi (ieri, ndr) e saremmo stati contenti di un pareggio, ma penso che sia stata comunque una buona prestazione".

Analizzando il gol, queste le sue parole: "Ci esercitiamo molto sui calci piazzati e, prima che calciasse, ho detto a Schatzer di essere sicura di sé, perché sapevo che poteva farcela: la vediamo tirare molte punizioni e ha un tiro spesso potente e preciso, quindi le ho detto di essere coraggiosa e di provarci. Ha segnato, quindi sono molto contento per lei".