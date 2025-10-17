Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
TUTTO mercato WEB
Arrivano gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Women's Europa Cup, seconda competizione continentale della UEFA dedicata alle compagini femminili. Presente anche l'Inter che è stata sorteggiata con il BK Haken. Di seguito l'elenco completo:
Glasgow City FC-Sporting CP
Breidablik-Fortuna Hjorring
Anderlecht-Austria Vienna
Nordsjælland-Ns Mura
Sparta Praga-Young Boys
PSV-Eintracht Francoforte
Ajax-Hammarby
BK Hacken-Inter
Le sfide si disputeranno su match di andata e ritorno: 11/12 novembre per le prime, 19/20 novembre per il ritorno.
Sorteggiato anche il quadro degli accoppiamenti per i quarti di finali con le nerazzurre che affronteranno la vincente di Breidablik-Fortuna Hjorring.
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
3 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile