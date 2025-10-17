Sampdoria sotto di due reti a Chiavari, scatta la contestazione dei tifosi presenti

Il doppio svantaggio rimediato fra il 33' e il 39' a opera della Virtus Entella nell'inedito derby in scena al Comunale di Chiavari ha fatto scattare la contestazione dei tifosi della Sampdoria presenti sugli spalti. I supporters blucerchiati hanno infatti sommerso di fischi la squadra di mister Donati al rientro negli spogliatoi. Oltre ai fischi si è sentito chiaramente anche il coro "Tirate fuori le p***e" rivolto ai giocatori in campo

Un ennesimo segnale dello scollamento fra squadra e tifoseria con quest'ultima che ormai da tempo è critica nei confronti della società e della dirigenza invitata più volte a lasciare il club in mani sicure e non farsi più vedere a Genova. Vedremo ora nella ripresa se le cose cambieranno o se la contestazione proseguirà.