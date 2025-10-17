TMW Italiani in campo in Serie A, eccellenze Cagliari e Fiorentina. Como fanalino di coda

In Serie A non ci sono limitazioni sul numero di stranieri schierabili in campo ormai da tempo e così non tutte le squadre tendono a far giocare italiani. TMW, sfruttando i dati forniti da Transfermarkt.it, ha stilato una classifica con i club che hanno impiegato il maggior numero di calciatori convocabili dal commissario tecnico dell'Italia Gennaro Ivan Gattuso.

A primeggiare è sempre il Cagliari che ha concesso minuti a 17 elementi, con Cremonese e Fiorentina che seguono appaiate al secondo posto. Il Napoli è la prima delle big ed è quinta, mentre la Lazio e l'Atalanta sono entrambe settime. Solo nona l'Inter di Cristian Chivu, tredicesima la Juventus e quattordicesimo il Milan. Di seguito nel dettaglio la graduatoria completa:

1. Cagliari – 17 giocatori

2. Cremonese – 13 giocatori

2. Fiorentina – 13 giocatori

4. Sassuolo – 11 giocatori

5. Napoli – 9 giocatori

5. Bologna – 9 giocatori

7. Lazio – 8 giocatori

7. Atalanta – 8 giocatori

9. Inter – 7 giocatori

9. Pisa – 7 giocatori

9. Genoa – 7 giocatori

12. Roma – 6 giocatori

13. Juventus – 5 giocatori

14. Parma – 4 giocatori

14. Lecce – 4 giocatori

14. Milan – 4 giocatori

17. Udinese – 3 giocatori

18. Torino – 2 giocatori

18. Hellas Verona – 2 giocatori

20. Como – 1 giocatore