La rinascita del 'Comunale' di Guidonia. Il progetto raccontato da Anthony Aliano

Anthony Hernest Aliano, avvocato e SLO del Guidonia Montecelio, ha raccontato la rivoluzione avvenuta allo stadio 'Comunale', inaugurato contro la Pianese, attraverso le colonne del Corriere dello Sport:

"Quando siamo arrivati per la prima volta in quell’area dismessa, tutto pensavamo tranne che si potesse chiamare stadio. Il manto sintetico era consunto quasi ad essere un misto tra marmo e cemento (sorride, nda), il Comune lo aveva addirittura chiuso perché giudicato non idoneo. Poi con fondi pubblici sono stati prospettati nuovi lavori. Il Comune si sarebbe fatto carico del manto erboso, noi di tutto il resto".

Proseguendo nella descrizione dei lavori, Aliano ha elencato gli interventi realizzati: "Abbiamo cominciato con la ristrutturazione della tribuna centrale, riqualificandola e dotandola di seggiolini con schienali. Poi abbiamo adeguato l’impianto alla normativa in essere con una capienza di 2700 posti a sedere divisi tra tribuna (1300), curva (800) e settore ospiti (600)".

Quindi la conclusione con le previsioni di ampliamento dello stadio: "Abbiamo previsto l’ampliamento – ha affermato ancora Aliano – delle tribune a 5.500 posti. Saranno implementate tribuna e curva, con gradini a salire, fino a 2400 posti, saranno aggiunti due spicchi laterali con altri 600 posti per un totale di 5.500 posti a sedere. Il nostro gioiello, già perfettamente funzionante per la C, diverrà ancora più bello".