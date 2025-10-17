Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al Rocco

Da mercoledì sera, quando la Triestina ha ufficializzato la separazione da Alexander Menta e Sebastiano Stella, in città si è aperto un acceso dibattito tra i tifosi: tornare già domani allo stadio o attendere ulteriori sviluppi societari?

Le posizioni, in casa alabardata, stando a quanto riportato da Il Piccolo, sono diverse. C’è chi considera l’allontanamento di Menta un segnale sufficiente per tornare a sostenere la squadra al 'Rocco', chi invece chiede che prima vengano saldati i debiti pregressi verso dipendenti, fornitori e settore giovanile, e chi ancora invoca un incontro chiarificatore con la società per ottenere garanzie concrete sul futuro del club.

Quel che è certo è che domani allo stadio si prevede una presenza più numerosa rispetto alle ultime gare: molti tifosi hanno già acquistato i biglietti, interpretando le ultime mosse come un passo verso la discontinuità. Tuttavia, una parte consistente della tifoseria attende la posizione ufficiale della curva e dei club organizzati, che si riuniranno oggi per discutere una linea comune.

Sul fronte societario, dopo l’uscita di scena di Menta e di Stella, si sono registrati alcuni movimenti. Mercoledì, una delegazione di otto rappresentanti della Triestina e di House of Doge, guidata dal presidente Tom Zelenovic, ha incontrato il sindaco Roberto Dipiazza. Tra loro anche alcuni esponenti croati, la cui posizione all’interno del club non è ancora chiara. Durante il colloquio si è parlato di un piano di rientro dei debiti con il Comune e del possibile coinvolgimento dell’area del Porto Vecchio.

Ieri Zelenović ha inoltre incontrato il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, per affrontare tre temi cruciali: la ripresa del progetto del centro sportivo di Montedoro, i rapporti con le istituzioni e il rilancio del dialogo con la tifoseria. In particolare, la questione Montedoro – finora bloccata – potrebbe sbloccarsi grazie alla rinnovata collaborazione e ai fondi regionali già stanziati.