Frosinone-Monza, i convocati di Bianco: out Galazzi e Alvarez, ma rientrano in quattro

Sono 26 i calciatori convocati da mister Paolo Bianco per la trasferta di Frosinone di domani. Assenti Alvarez e Galazzi come spiegato dall’allenatore in conferenza stampa, mentre rientrano Mota, Ciurria e Pessina: “Alvarez? Dispiace perché era nel suo momento migliore. È il nostro bomber, è una perdita importante. Chi lo sostituisce? Mota è rientrato, Petagna e Maric sono in forma. Ho tante scelte davanti. - prosegue il tecnico - Abbiamo perso Galazzi, che non sarà disponibile per qualche partita. Tornano invece Mota, Ciurria e Pessina".

A questi si aggiunge anche il rientro di Jacopo Sardo dopo il Mondiale Under 20 giocato con l’Italia. Questo l’elenco completo:

Portieri: Pizzignacco, Vailati, Thiam

Difensori: Brorsson, Lucchesi, Izzo, Ravanelli, Delli Carri, Birindelli, Bakoune, Capolupo, Domanico, Carboni

Centrocampisti: Azzi, Obiang, Sardo, Zeroli, Colombo, Colpani, Pessina

Attaccanti: Maric, Caprari, Keita, Ciurria, Petagna, Mota Carvalho