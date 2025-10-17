Fantacalcio, 4 scommesse per la 7^ giornata in Serie A
Inizia la 7^ giornata con il doppio anticipo sabato alle 15 Lecce-Sassuolo e Pisa-Hellas Verona.
4 nomi low-cost da schierare al fantacalcio: 1 nome per reparto.
PORTA: Muric (Lecce-Sassuolo): 5 presenze, fantamedia 5.40, media voto 6.70, 6 gol subiti 2 clean sheet
DIFESA: Cuadrado (Pisa-Hellas Verona): 5 presenze, fantamedia 5.80, media voto 5.90, 1 ammonizione.
CENTROCAMPO: Malinovskyi (Genoa-Parma): 5 presenze, fantamedia 5.70, media voto 5.80, 1 assist, 3 ammonizioni.
ATTACCO: Davis (Cremonese-Udinese): 6 presenze, fantamedia 7.42, media voto 6.33, 2 gol 1 assist, 1 ammonizione.
