Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Arrivano aggiornamenti sull'infortunio di Cristian Pulisic. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW la risonanza magnetica eseguita oggi ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni.
Stessi tempi di recupero. almeno per il prossimo check, di Adrien Rabiot, con Massimiliano Allegri che da questa sosta delle Nazionali ha perso dunque due calciatori molto importanti che potrebbero tornare a disposizione addirittura dopo la prossima sosta in programma a novembre. La speranza del Milan è che i due possano recuperare più in fretta ma la cosa non è cosa scontata.
