Juve Stabia-Avellino, i convocati di Biancolino: Tutino resta ancora ai box

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico dell'Avellino Raffaele Biancolino per la sfida contro la Juve Stabia di domani. Sono cinque gli assenti per infortunio fra cui anche quel Gennaro Tutino che sembrava vicino al rientro. Questo l'elenco completo:

Portieri: Iannarilli, Daffara;

Difensori: Missori, Cagnano, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani, Manzi

Centrocampisti: Palmiero, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Sounas, Besaggio

Attaccanti: Russo, Biasci, Crespi, Lescano, Panico, Insigne

Questa la situazione dell'infermeria fatta dal club irpino sul proprio sito ufficiale:

Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno.

Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea.

Cosimo Patierno: è sotto attento monitoraggio dei parametri rispetto alla severa infezione virale avuta. Le sue condizioni sono in miglioramento.

Michele Rigione: è ancora alle prese con l’infortunio al soleo.

Gennaro Tutino: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra.