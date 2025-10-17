Quattordici anni dopo Falcinelli ritrova la Serie C. L'ultima volta salvò il Foligno
Sono passati quattordici anni. La carta d'identità di Diego Falcinelli raccontava allora di un giovane attaccante ventenne alla prima esperienza nel calcio dei grandi, indossando la maglia del Foligno.
A quattordici anni fa risale la prima e unica esperienza del centravanti ex Spezia e Modena (tra le tante) in Serie C. Prima e unica prima di quella iniziata, pochi minuti fa, con il Cittadella.
In quell'occasione, in Lega Pro Prima Divisione, la compagine umbra affrontò una stagione complicata, vedendo ben tre allenatori in panchina (Salvatore Matrecano, Federico Giunti e Giovanni Pagliari). La stagione si concluse però con la salvezza, ottenuta nella doppia sfida playout contro la Ternana. Durante quella stagione, Falcinelli mise a segno anche il gol vittoria [nei playout] (7 le reti totali in 33 presenze).
Da quel momento in poi, il centravanti di Marsciano ha vissuto solo esperienze tra Serie A (114 presenze con 17 gol), Serie B (240 presenze con 36 gol), comprensive di match europei e anche un'avventura all'estero con la Stella Rossa Belgrado.
Quattordici anni fa l'unica avventura in Lega Pro di Falcinelli si chiuse con una salvezza. L'obiettivo minimo per un Cittadella che deve risollevarsi. Passando, magari anche dai suoi gol.
